Кияни ввечері "прикрутили" споживання електроенергії на чверть – Укренерго — Finance.ua

Кияни ввечері "прикрутили" споживання електроенергії на чверть – Укренерго Вчора 11:12 — Енергетика

У понеділок, 10 жовтня, у вечірні години мешканці Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.

Про це повідомляє Укренерго.

Так, загальна потужність електроприладів, які споживачі добровільно (понад величину примусового обмеження) не вмикали в цей період, дорівнює потужності більше 93 тисяч електрочайників або 46 тисяч пральних машин.

«Це допомогло не перевантажувати працюючі електромережі та дозволило диспетчерському центру «Укренерго» збалансувати енергосистему в найкритичніший момент доби.

Дякуємо, друзі, за допомогу та вашу потужну підтримку. Вона необхідна зараз фахівцям «Укренерго», щоб зменшити навантаження на працюючі мережі і дати час для аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах, які сьогодні постраждали від масованого ракетного обстрілу ворога", — заявили в компанії.

Там нагадали про необхідність зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00.

Потужні електроприлади, такі як праски, пральні машини, бойлери, обігрівачі, кондиціонери та інше краще використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий, додали в Укренерго.

«Разом з цим, щоб зменшити навантаження в енергосистемі, НЕК «Укренерго» наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях.

Це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів. Вводить в дію графіки аварійних обмежень обленерго (ОСР) за командою диспетчерського центру НЕК «Укренерго». Про те, чи застосовується графік аварійних обмежень в вашому регіоні, можна дізнатися в обленерго", — пояснили в компанії.

Довідка Finance.ua:

Українців сьогодні просять обмежити використання електроенергії у період з 17:00 до 22:00.

Економічна Правда За матеріалами:

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