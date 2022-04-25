"Запоріжсталь" запрацювала на 50% потужності — Finance.ua
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"Запоріжсталь" запрацювала на 50% потужності

Вчора 09:15Казна та Політика
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"Запоріжсталь" запрацювала на 50% потужності"Запоріжсталь" запрацювала на 50% потужності
Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» «Метінвесту» Ріната Ахметова та Вадима Новинського після часткового відновлення виробництва працює на 40-50% своєї потужності.
Про це повідомив генеральний директор «Запоріжсталі» Олександр Мироненко.
За його словами, через війну виробництво на комбінаті довелося консервувати на 33 дні, потім заново відновлювати. Виникли також проблеми з логістикою — постачанням сировини та відвантаженням готової продукції.
«Після того, як лінія фронту була відсунута від Запоріжжя, у нас з’явилася можливість відновити наше виробництво. Спочатку було запущено ливарно-механічний завод та коксохімічний», — сказав Мироненко.
Гендиректор «Запоріжсталі» уточнив, що насамперед запустили аглофабрику, дві доменні печі. Після цього запрацював повний цикл — мартенівські та прокатні цехи комбінату.
«Виробничий ланцюжок ми відновили, зараз він працює на 40-50% від своєї потужності», — додав Мироненко.
Гендиректор «Метінвесту» Юрій Риженков заявив, що криворізькі підприємства працюють на 40% потужностей.
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«Основний стримуючий фактор — логістика та ринки збуту. Те, що можемо доставляти нашим споживачам до Європи, ми, звісно, виробляємо та поставляємо. Однак для нас сьогодні дуже важливо, щоби були розблоковані чорноморські порти України — Південний, ТІС. Зараз вирішуємо питання щодо постачання морськими шляхами», — наголосив гендиректор «Метінвесту».
За його словами, є перші спроби вибудувати логістику через порти Балтики та Румунії.
«У квітні вже завантажуємо корабель у Констанці та Свиноуйсьце і намагатимемося це розвивати. Сподіваюся, нам вдасться вирішити ці питання, тоді компанія зможе завантажити криворізькі підприємства на 100% роботи», — повідомив Риженков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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