"Запоріжсталь" запрацювала на 50% потужності — Finance.ua

"Запоріжсталь" запрацювала на 50% потужності

Вчора 09:15 — Казна та Політика

"Запоріжсталь" запрацювала на 50% потужності

Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» «Метінвесту» Ріната Ахметова та Вадима Новинського після часткового відновлення виробництва працює на 40-50% своєї потужності.

Про це повідомив генеральний директор «Запоріжсталі» Олександр Мироненко.

За його словами, через війну виробництво на комбінаті довелося консервувати на 33 дні, потім заново відновлювати. Виникли також проблеми з логістикою — постачанням сировини та відвантаженням готової продукції.

«Після того, як лінія фронту була відсунута від Запоріжжя, у нас з’явилася можливість відновити наше виробництво. Спочатку було запущено ливарно-механічний завод та коксохімічний», — сказав Мироненко.

Гендиректор «Запоріжсталі» уточнив, що насамперед запустили аглофабрику, дві доменні печі. Після цього запрацював повний цикл — мартенівські та прокатні цехи комбінату.

«Виробничий ланцюжок ми відновили, зараз він працює на 40-50% від своєї потужності», — додав Мироненко.

Гендиректор «Метінвесту» Юрій Риженков заявив, що криворізькі підприємства працюють на 40% потужностей.

«Основний стримуючий фактор — логістика та ринки збуту. Те, що можемо доставляти нашим споживачам до Європи, ми, звісно, виробляємо та поставляємо. Однак для нас сьогодні дуже важливо, щоби були розблоковані чорноморські порти України — Південний, ТІС. Зараз вирішуємо питання щодо постачання морськими шляхами», — наголосив гендиректор «Метінвесту».

За його словами, є перші спроби вибудувати логістику через порти Балтики та Румунії.

«У квітні вже завантажуємо корабель у Констанці та Свиноуйсьце і намагатимемося це розвивати. Сподіваюся, нам вдасться вирішити ці питання, тоді компанія зможе завантажити криворізькі підприємства на 100% роботи», — повідомив Риженков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.