Запорізька АЕС повністю відновила роботу — Finance.ua

Запорізька АЕС повністю відновила роботу

Вчора 12:27 — Енергетика

Запорізька АЕС повністю відновила роботу

У п’ятницю, 29 квітня, Запорізька атомна електростанція у захопленому окупантами Енергодарі повністю відновила роботу до показників попереднього рівня.

Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

«Наразі АЕС працює на рівні, який разом з іншими АЕС дозволяє енергосистемі України забезпечувати потреби країни в умовах зменшення споживання електроенергії майже вдвічі порівняно з довоєнним часом», — повідомили у Кабміні.

Повноцінну роботу АЕС було відновлено після ремонту ліній, пошкоджених під час обстрілів.

З 4 березня найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, після важких боїв в Енергодарі була захоплена російськими окупантами. Будівлі ЗАЕС пошкоджені російськими обстрілами у кількох місцях, а працівники станції опинилися у полоні.

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