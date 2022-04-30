Запорізька АЕС повністю відновила роботу — Finance.ua

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Запорізька АЕС повністю відновила роботу

Вчора 12:27Енергетика
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Запорізька АЕС повністю відновила роботуЗапорізька АЕС повністю відновила роботу
У п’ятницю, 29 квітня, Запорізька атомна електростанція у захопленому окупантами Енергодарі повністю відновила роботу до показників попереднього рівня.
Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів.
«Наразі АЕС працює на рівні, який разом з іншими АЕС дозволяє енергосистемі України забезпечувати потреби країни в умовах зменшення споживання електроенергії майже вдвічі порівняно з довоєнним часом», — повідомили у Кабміні.
Повноцінну роботу АЕС було відновлено після ремонту ліній, пошкоджених під час обстрілів.
З 4 березня найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, після важких боїв в Енергодарі була захоплена російськими окупантами. Будівлі ЗАЕС пошкоджені російськими обстрілами у кількох місцях, а працівники станції опинилися у полоні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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