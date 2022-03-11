Захід арештував $415 мільярдів золотовалютних резервів рф — Finance.ua

Захід арештував $415 мільярдів золотовалютних резервів рф

Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів центробанку росії у розмірі 415 млрд дол. для відшкодування збитків, завданих військовими РФ.

Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

«Західні уряди вже арештували золотовалютні резерви центробанку російської федерації — 415 млрд дол. По суті, цієї суми достатньо, щоб перекрити ці прямі одноразові втрати. Ми розраховуємо, що найближчим часом спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення та компенсацій», — розповів Кудін.

Він додав, що також Росія має виплатити репарації Україні після капітуляції Росії. За словами Кудіна, репарації бувають у двох формах: грошові та натуральні.

Росія з початку війни завдала збитків українській інфраструктурі на 119 млрд дол.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною