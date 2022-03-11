Захід арештував $415 мільярдів золотовалютних резервів рф — Finance.ua

Захід арештував $415 мільярдів золотовалютних резервів рф
11.03.2022, 17:02
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Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів центробанку росії у розмірі 415 млрд дол. для відшкодування збитків, завданих військовими РФ.
Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін.
«Західні уряди вже арештували золотовалютні резерви центробанку російської федерації — 415 млрд дол. По суті, цієї суми достатньо, щоб перекрити ці прямі одноразові втрати. Ми розраховуємо, що найближчим часом спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення та компенсацій», — розповів Кудін.
Він додав, що також Росія має виплатити репарації Україні після капітуляції Росії. За словами Кудіна, репарації бувають у двох формах: грошові та натуральні.
Росія з початку війни завдала збитків українській інфраструктурі на 119 млрд дол.