Загальна сума збитків інфраструктури України сягає $150 мільярдів — Кондратюк — Finance.ua
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Загальна сума збитків інфраструктури України сягає $150 мільярдів — Кондратюк

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Загальна сума збитків інфраструктури України сягає $150 мільярдів — Кондратюк
Загальна сума збитків інфраструктури України сягає $150 мільярдів — Кондратюк
Загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України повномасштабним вторгненням росії, сягає 150 мільярдів доларів.
Про це заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила під час виступу на спеціальній події Українського жіночого конгресу «Участь жінок у відбудові», посилаючись на дані спеціалістів Київської школи економіки, передає кореспондент Укрінформу.
«Загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України повномасштабним вторгненням росії, вже зараз сягає 150 мільярдів доларів», — поінформувала вона.
За словами Кондратюк, такі дані підготували спеціалісти Київської школи економіки.
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Заступниця Голови ВР повідомила, що загальна кількість пошкоджених або зруйнованих житлових будинків, серед яких і приватні, і багатоквартирні, майже 158 тисяч.
«Кількість пошкоджених та зруйнованих освітніх об'єктів сягає 3000. Серед них понад 1500 шкіл, майже 1000 садочків, 538 закладів вищої освіти», — акцентувала віцеспікерка парламенту.
Водночас вона наголосила, що росією зруйновано або пошкоджено 806 об'єктів медицини, серед них 367 лікарень та 344 амбулаторії.
«Це не просто цифри, які вражають, це руйнування, які напряму пов’язані з життям людей, яким тепер немає де жити, немає де вчитися, немає де лікуватися», — резюмувала заступниця Голови ВР.
За матеріалами:
Укрінформ
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