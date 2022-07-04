За скільки можна купити житло в популярних у туристів регіонах — Індонезії, Індії та Шрі-Ланці — Finance.ua

За скільки можна купити житло в популярних у туристів регіонах — Індонезії, Індії та Шрі-Ланці Вчора 17:00 — Нерухомість

Будинок у тропіках для зимівлі, віддаленої роботи або безтурботної пенсії — не така вже нездійсненна ідея. Купівля вілли або квартири в курортній зоні екзотичної країни може виявитися вдалою інвестицією для жителів холодних європейських країн.

За скільки можна купити житло в популярних у туристів регіонах — Індонезії, Індії та Шрі-Ланці.

Індонезія — будинки на Балі та інших островах

Острів Балі в Індонезії — найпопулярніша туристична локація країни, куди злітаються заможні мандрівники з усього світу.

Найзручніший і безпечний спосіб для іноземця інвестувати в нерухомість на Балі — зробити це через іноземну компанію (PT PMA) і отримати сертифікат «Право на будівництво» (Hak Guna Bangunan) і сертифікат про право на використання об’єкта нерухомості протягом 25 років з продовженням ще на 80 років.

Нерухомість на цьому острові коштує від 80 тисяч євро за бунгало з однією спальнею, наприклад, в Чангу-Падонан. У більшості садиб для іноземців передбачені відкриті басейни біля будинку.

Наприклад, на острові Сумба в Індонезії вже будується таке еко-містечко в форматі резорту з виходом на пляж. Охочим отримати там будинок пропонують придбати ділянку землі за 29950 євро, а потім побудувати будинок за ціною від 6500 євро.

Гоа і Керала в Індії — житло в туристичних локаціях

До пандемії 2020 року відпочинок і зимівлю в Індії біля океану вибирали чимало наших співгромадян. Деякі переїжджали туди на зимівлю, а хтось купував вілли і ще заробляв на прийомі туристів або здачі в оренду для різних компаній.

Читайте також Скільки коштують будинки і квартири в Португалії

На Гоа, найпопулярнішому морському курорті в Індії, придбати будинок пропонують за ціною від 18000 євро. Така пропозиція опублікована на сайті нерухомості propertyunder20k.com.

При цьому купити готову до заселення квартиру в курортних селищах відразу біля моря можна також за цілком доступними цінами. Наприклад, в Даболімі (Північний Гоа) двокімнатна квартира на 60 кв. м на 7 поверсі в будинку з ліфтом коштує 36,5 тисяч євро.

Шрі-Ланка — «дачі» від 3 тисяч євро

Цей острів в Індійському океані — ще одне з найпопулярніших у любителів екзотичного відпочинку місце. В останні роки там активно зимували айтішники з України та інших країн, при цьому недорогі будинки за 10-30 доларів на добу українці часто орендували у своїх же співгромадян.

Стати власником «дачного будинку» на Шрі-Ланці можна за невеликі гроші. Наприклад, за 3207 євро у Катуняка Адіамбалама продається будинок на 3 спальні загальною площею 173 кв.м з ділянкою 5,8 соток. За 2 км від аеропорту Катуняка, поруч — супермаркети, ресторани. До пляжної лінії — кілька кілометрів.

Чимало пропозицій будинків на Шрі-Ланці — за ціною 8-15 тисяч євро. Наприклад, в тому ж регіоні в 3 км від аеропорту продається невеликий будинок за 9355 євро — на 2 спальні загальною площею 89 квадратних метрів на ділянці 2 сотки.

На терміновий продаж виставлений будинок в селищі Удугампола (в 7 км від міста Гампаха і в 10 км від міста Джа Ела) за 18175 євро. Це новий дім із меблями на 3 спальні загальною площею 92 кв.м на ділянці 2 сотки.

З іншого боку, розраховувати на покупку розкішних вілл і басейнами на березі океану за копійки не варто — такі особняки з доглянутими ділянками зараз на Шрі-Ланці коштують від 100000 євро.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.