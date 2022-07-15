За півтора місяця ціни на газ у Європі зросли вдвічі через дії росії — Finance.ua
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За півтора місяця ціни на газ у Європі зросли вдвічі через дії росії

Енергетика
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За півтора місяця ціни на газ у Європі зросли вдвічі через дії росії
За півтора місяця ціни на газ у Європі зросли вдвічі через дії росії
За півтора місяця російська федерація домоглася дворазового зростання цін на газ у Європі, знижуючи обсяги поставок усіма наявними маршрутами.
Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.
«Газпром продовжує заробляти на газовому ринку та, водночас паралізує підготовку ЄС до нового опалювального сезону. Тактика шантажу та використання газу як зброї наразі окуповується, але в перспективі призведе до втрати ринкових позицій», — ідеться у повідомленні.
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Зазначається, що, попри потребу ЄС у газі, Газпром відмовився від додаткових бронювань української ГТС на час ремонту своїх газогонів — «Турецького потоку» та «Північного потоку — 1».
Також не використовуються навіть уже заброньовані та оплачені потужності української ГТС: із доступних 109 млн кубометрів на добу прокачуються менш як 42 млн кубометрів.
«Результат такої поведінки росіян видно неозброєним оком: ціна на європейському хабі TTF з 1 червня зросла вдвічі — з $923 до $1949 за 1000 куб. м», — зауважили в ОГТСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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