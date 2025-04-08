За підвищення цін виробникам яєць погрожують штрафами — Finance.ua
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За підвищення цін виробникам яєць погрожують штрафами

Казна та Політика
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3 квітня 2025 року Антимонопольний комітет України надав обов’язкові для розгляду рекомендації про запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції десятьом найбільшим виробникам/реалізаторам курячих яєць.
Про це повідомляє прес-служба Комітету.
Курячі яйця включені до переліку базових товарів, що формують «споживчий кошик». Але на сьогодні в Україні спостерігається збільшення їх вартості у точках роздрібного продажу продуктів харчування. Така ситуація притаманна ринку курячих яєць, зокрема напередодні Великодніх свят, коли збільшується попит на відповідний товар.
Наразі АМКУ проводить дослідження коливання цін на курячі яйця.
Слід зауважити, що відповідний ринок віднесений до експортно-орієнтованих галузей промисловості. Але нарощування обсягів експорту товару за рахунок зменшення обсягів його реалізації на внутрішній ринок призводитиме до:
  • створення умов для виникнення штучного дефіциту яєць на внутрішньому ринку України;
  • підвищення цін на цей продукт для кінцевих споживачів (враховуючи збільшення попиту через наближення Великодня).
АМКУ застерігає суб’єктів господарювання — учасників ринку, що здійснюють виробництво курячих яєць, від підвищення цін та створення умов для виникнення штучного дефіциту.
Про результати розгляду наданих Комітетом рекомендацій суб’єкти господарювання повинні повідомити АМКУ у 10-денний строк з дня їх отримання.
За матеріалами:
agronews
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