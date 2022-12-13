За останні 24 години Binance вивела 1,9 мільярда доларів — Finance.ua

За останні 24 години Binance вивела 1,9 мільярда доларів Сьогодні 18:38 — Криптовалюта

За останні 24 години Binance вивела 1,9 мільярда доларів

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, за останні 24 години зняла 1,9 мільярда доларів США, повідомила у вівторок компанія Nansen, що працює з блокчейном, оскільки платформа заявила, що «тимчасово призупинила» виведення стейблкоїна USDC.

Binance, чиє домінування в криптовалютах було закріплено банкрутством конкуруючої біржі FTX, минулого тижня опублікувала у Twitter так званий звіт про підтвердження резервів аудиторської фірми Mazars. Звіт показав, що її запаси в біткойнах перевищили депозити клієнтів за один день у листопаді.

Цифра в 1,9 мільярда доларів є найбільшим денним відтоком щонайменше з червня, показали дані Nansen, і припадає на більшість з 2,2 мільярда доларів вилучених коштів на основі ефіру за останні сім днів.

«Вилучення Binance зростає через зростаючу невизначеність щодо звіту про резерви», — сказав представник Nansen.

Представник Binance сказав: «Люди щодня вносять і знімають активи з різних причин. Усі активи користувачів у Binance забезпечені 1:1, а структура капіталу Binance вільна від боргів».

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«У нас завжди є більш ніж достатньо коштів для виконання запитів на зняття коштів», — додав речник.

Криптовалютне видання CoinDesk раніше повідомляло, що в понеділок Binance зафіксувала відтік у розмірі 902 мільйонів доларів.

Звіт спровокував падіння майже на 4% токена Binance BNB, повідомили трейдери Reuters.

За словами глави Binance Чанпен Чжао, біржа зафіксувала підвищений попит на виведення стейблкоїна USD Coin (USDC) і тому призупинила виведення цієї криптовалюти в мережах BNB Chain, Ethereum і Tron. За словами Чжао, у компанії вважають, що проблема тимчасова — очікується, що операції відновлять після відкриття банків у США — за кілька годин.

На момент написання ринкова капіталізація стейблкоіна USDC становить близько $42,55 млрд, а загальний обсяг торгів за останню добу склав майже $3,018 млрд.

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