За газ взимку доведеться платити більше: як зміниться сума у платіжці — Finance.ua

За газ взимку доведеться платити більше: як зміниться сума у платіжці
В Україні за рік вартість блакитного палива зросла на 16%. Цього року тариф на газ не підвищуватимуть (як і до середини 2023-го), проте порівняно з минулим опалювальним сезоном суми у платіжках збільшаться.
Про це пише Obozrevatel. Так, за оцінками Держстату, якщо порівняти січень-серпень минулого року з поточним, виявиться, що газ подорожчав приблизно на 16%.
Для розуміння, у грудні 2021-го кубометр газу «Нафтогаз» продавав за 6,33 грн., а в грудні цього року — вже 7,96 грн за куб. Якщо взимку ви використовуєте для опалення будинку 200 кубів газу:
- у грудні 2022-го доведеться заплатити 1592 грн;
- у грудні 2021-го платили лише 1266 грн.
Тобто платіжка за газ збільшиться на 326 грн. Тут також варто враховувати, що торік в Україні ще був відкритий ринок газу — і багато українців користувалися послугами газзбутів (пов’язують з олігархом Дмитром Фірташем), а не «Нафтогаза». Проте загалом така пропорція у різниці тарифів зберігається.
А ось із тарифами на опалення (централізоване) ситуація не змінилася. З минулого року практично жодне підприємство своїх розцінок не змінило. І щонайменше до середини наступного року не змінить. У більшості випадків таке рішення приймає місцева влада, проте негласно в уряді рекомендували всім «заморозити» ціни, також ухвалено мораторій на рівні парламенту.
Тариф на електроенергію змінили з жовтня 2021 року. Його знизили для тих, хто споживає до 250 кВт*годину, та фактично збільшили для тих, хто споживає більше. За чинними правилами за кожну кВт*годину доведеться платити 1,44 грн, якщо споживати до 250 кВт*годину на місяць, я акщо більше, то кожна кВт*година коштуватиме вже 1,68 грн.
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