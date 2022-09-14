Що буде з цінами на газ наступного року - прогноз Кабміну — Finance.ua

Що буде з цінами на газ наступного року - прогноз Кабміну Вчора 10:00 — Енергетика

Ціни на імпортний природний газ в 2023 році залишаться високими. Кабінет Міністрів прогнозує середню ціну 1298,5 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Про це повідомляється в макроекономічному прогнозі.

При цьому на 2022 рік Кабмін прогнозує середню ціну 1299,5 долара за 1 тисячу кубометрів.

Згідно з макропрогнозом, ціни на нафту марки Brent впадуть у 2023 році до 94,3 долара за барель в порівнянні з 105,5 долара 2022 році.

Уряд очікує, що середня ціна на залізну руду у 2023 році впаде на 21,7% після зростання на 22,7% у 2022 році.

Світові ціни на метали у 2023 році знизяться на 6,0% після зростання на 6,6% у 2022 році.

Нагадаємо, вартість імпортного природного газу у серпні 2022 року склала 861,9 долара за 1 тис. кубометрів.

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