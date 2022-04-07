За допомогою Starlink Київщину забезпечують зв’язком – Федоров — Finance.ua

Комплекти обладнання для супутникового інтернету Starlink допомагають забезпечити зв’язком Ірпінь, Плахтянку та Романівку на Київщині.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що 1 квітня інженери компанії Vodafone запустили базову станцію поблизу Ірпеня та Романівки на Київщині, аби відновити мешканцям міст зв’язок в конфігурації 2G та 4G. При цьому як транспортна мережа використовується комплект обладнання Starlink від SpaceX.
«Це перший випадок в Україні та один із перших у світі, коли робота мережі мобільного оператора резервується через супутниковий зв’язок», — розповів міністр.
Він пояснив, що підключення сайту до супутникового інтернету дозволяє забезпечити безперебійну роботу сегменту мережі, навіть за відсутності інтернет-доступу через традиційну мережу під землею.
«Сьогодні таким самим чином підключена базова станція в селі Плахтянка Київської області», — додав Федоров.