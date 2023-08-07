За 7 місяців 2023 року держбюджет залучив понад 450 млн грн від здачі в оренду держмайна — ФДМУ — Finance.ua
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За 7 місяців 2023 року держбюджет залучив понад 450 млн грн від здачі в оренду держмайна — ФДМУ

Казна та Політика
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За 7 місяців 2023 року держбюджет залучив понад 450 млн грн від здачі в оренду держмайна — ФДМУ
За 7 місяців 2023 року держбюджет залучив понад 450 млн грн від здачі в оренду держмайна — ФДМУ
За 7 місяців 2023 року до державного бюджету надійшло понад 450 мільйонів гривень від здачі в оренду державного майна. З початку року Фонд держмайна уклав 1043 нові договори.
Про це повідомляє ФДМУ.
«З початком російської агресії багатьом українцям довелось змінити місце проживання, а разом з цим вони втратили або роботу, або власний бізнес. Почати свою підприємницьку діяльність з нуля можна й в таких умовах, інвестуючи мінімальні капіталовкладення в оренду приміщення під розвиток своєї справи. Сьогодні Фонд держмайна супроводжує понад 14 000 контрактів, левова частка з яких — 20% - укладена саме з фізичними особами-підприємцями», — зазначає Андрій Шрамко, директор Департаменту оренди та розпорядження державним майном ФДМУ.
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Загальна площа державної нерухомості, яка сьогодні здається Фондом в оренду становить майже 8 млн м². В липні Фонд спрямував 70,4 млн грн до держбюджету від здачі в оренду державного майна — що дорівнює майже 80% довоєнних показників.
У серпні Фонд планує провести 85 орендних аукціонів та сподівається залучити через них, а також по діючих договорах, щонайменше 75 млн грн до державного бюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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