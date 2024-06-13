За 5 місяців 2024 року товарообіг України склав $44,3 млрд — Finance.ua

За 5 місяців 2024 року товарообіг України склав $44,3 млрд Сьогодні 08:28 — Казна та Політика

За 5 місяців 2024 року товарообіг України склав $44,3 млрд

Протягом січня-травня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $27,5 млрд, а експортували — на $16,8 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $23,7 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-травні 2024 року склало 0,50 дол./кг, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $5,3 млрд;

Польща — $2,9 млрд;

Німеччина — $2,2 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $1,7 млрд;

Китаю — на $1,4 млрд;

Іспанії — на $1,4 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $9,4 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 69,2 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $5,1 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 36,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $3,4 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 54,6 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $10,8 млрд;

метали та вироби з них — $1,8 млрд;

мінеральні продукти — $1,6 млрд.

За 5 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 128 млн грн

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