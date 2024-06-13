За 5 місяців 2024 року товарообіг України склав $44,3 млрд — Finance.ua
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За 5 місяців 2024 року товарообіг України склав $44,3 млрд

Казна та Політика
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За 5 місяців 2024 року товарообіг України склав $44,3 млрд
За 5 місяців 2024 року товарообіг України склав $44,3 млрд
Протягом січня-травня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $27,5 млрд, а експортували — на $16,8 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $23,7 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-травні 2024 року склало 0,50 дол./кг, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
  • Китай — $5,3 млрд;
  • Польща — $2,9 млрд;
  • Німеччина — $2,2 млрд.
Експортували з України найбільше до:
  • Польщі — на $1,7 млрд;
  • Китаю — на $1,4 млрд;
  • Іспанії — на $1,4 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — $9,4 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 69,2 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості — $5,1 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 36,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;
  • паливно-енергетичні — $3,4 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 54,6 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $10,8 млрд;
  • метали та вироби з них — $1,8 млрд;
  • мінеральні продукти — $1,6 млрд.
За 5 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 128 млн грн
За матеріалами:
Finance.ua
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