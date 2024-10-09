За 3 роки організатори земельних онлайн-аукціонів залучили майже 3,9 млрд грн — Finance.ua

За 3 роки організатори земельних онлайн-аукціонів залучили майже 3,9 млрд грн Сьогодні 21:29 — Аграрний ринок

За 3 роки організатори земельних онлайн-аукціонів залучили майже 3,9 млрд грн

З жовтня 2021 року організатори земельних онлайн-аукціонів залучили майже 3.9 млрд грн в державній електронній системі Прозорро.Продажі. Усього за три роки відбулося майже 16.4 тис. торгів.

Від запуску земельних аукціонів на Прозорро. Продажі реалізували понад 98.9 тис. га земель. З них понад 89.2 тис. гектарів здали в оренду, і за підсумками торгів бюджети різних рівнів щорічно поповнюватимуться на майже 1.1 млрд грн. Ще майже 9.7 тис. гектарів продано на 2.8 млрд гривень. Це державні та комунальні землі не сільгосппризначення та приватні с/г ділянки.

«За увесь час реформи земельні торги в системі оголосили майже 2 тис. організаторів. За комунальні, державні, приватні (в тому числі арештовані) ділянки вже позмагалися 19 тис. учасників. В середньому на земельних онлайн-аукціонах конкурують майже три учасники на торги, і за підсумками аукціонів вартість оренди чи продажу ділянки в середньому зростає в майже 1.8 раза», — зазначив СЕО Прозорро. Продажі Сергій Бут.

Найбільше ділянок с/г призначення за три роки здали в оренду на Одещині — майже 1.5 тис. завершених торгів. На другому та третьому місцях Львівщина та Черкащина: 831 та 784 реалізовані сільгоспділянки відповідно.

За підсумками трьох років найвищі ціни на оренду сільгоспземель у Вінницькій області: в середньому переможці онлайн-аукціонів сплачують понад 16.3 тис. грн за гектар. До трійки областей входить також Полтавська область, там покупці в середньому пропонують майже 14.5 тис. грн за гектар, та Тернопільська — понад 13.5 тис. грн.

За даними публічного модуля аналітики bi.prozorro.sale, найбільше доходу з оренди сільськогосподарських земель отримали організатори на Одещині — 101 млн грн на рік. Серед лідерів також Полтавська та Львівська області: 73.3 млн грн. та 61.3 млн грн. на рік відповідно.

З початку 2024 року право купувати сільгоспділянки в рамках другого етапу земельної реформи одержали і юрособи. Через онлайн-аукціони вони придбали майже 780 приватних та арештованих ділянок с/г призначення. Продаж державних та комунальних сільгоспземель відповідно до законодавства й надалі залишається забороненим.

Довідка Finance.ua:

нещодавно в системі Прозорро. Продажі відбулися перші онлайн-аукціони зі здачі в суборенду державних сільгоспземель;

організатором торгів є «Земельний банк» — проєкт, який трансформує ринок державних сільгоспземель;

станом на 8 жовтня 2024 року в системі відбувся 21 онлайн-аукціон з реалізації таких ділянок;

після сплати переможцями вартості лотів до державного бюджету надходитиме понад 56.2 млн грн на рік.

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