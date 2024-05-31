За $25 000: Jeep готує компактний електричний кросовер, який випустять вже найближчим часом — Finance.ua
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За $25 000: Jeep готує компактний електричний кросовер, який випустять вже найближчим часом

Технології&Авто
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За $25 000: Jeep готує компактний електричний кросовер, який випустять вже найближчим часом
За $25 000: Jeep готує компактний електричний кросовер, який випустять вже найближчим часом
Генеральний директор Stellantis Карлос Таварес оголосив про плани запропонувати в США електромобіль Jeep вартістю 25 000 доларів. Модель, як повідомляється, з’явиться «дуже скоро», але немає інформації про те, коли саме.
Таварес не сказав багато про модель, але CNBC повідомляє, що вона розроблена на спільній платформі з Citroen e-C3. Цей електромобіль коштує у Франції від 23 300 євро і оснащений електродвигуном потужністю 111 к.с., а також акумуляторною батареєю ємністю 44 кВт*год, яка забезпечує запас ходу на рівні 320 км.
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«Якщо ви запитаєте мене, що таке доступний електромобіль, я б сказав, що 20 000 євро в Європі та 25 000 доларів у США. Отже, наша робота полягає в тому, щоб забезпечити безпечний, чистий і доступний електромобіль у США, і ми це зробимо», — зазначив Таварес.
Ймовірно, електромобіль дебютує не раніше кінця 2024 року. З огляду на це, не схоже, що Jeep пропонуватиме Avenger в Америці, оскільки компанія раніше припускала, що модель розроблена для Європи, а також для таких ринків, як Японія та Південна Корея.
За матеріалами:
Autogeek
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