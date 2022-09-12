З України по зерновому коридору вийшов рекордний караван суден — Finance.ua
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З України по зерновому коридору вийшов рекордний караван суден

Казна та Політика
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Згідно з повідомленням, сьогодні порти «Великої Одеси» планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження українською агропродукцією.
Станом на 10:00 6 суден пришвартовані біля причалів портів Одеси (2), Чорноморська (1) і порту «Південний» (3).
У Міністерстві інформують, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 2,78 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 122 судна з агропродукцією, яка була направлена в країни Азії, Європи та Африки.
«Зерновий коридор»:
22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно — RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.
5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET — 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.
9 серпня з порту «Чорноморськ» вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.
Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.
12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.
12 серпня також до порту «Южний» прибуло судно під навантаження зерном для Африки.
Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.
17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п’яти суден.
26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що по «зерновому коридору» морем Україна експортувала вже перший з початку війни мільйон тонн агропродукції.

Посівна в Україні. Чи зможуть українці нагодувати себе та світ

За матеріалами:
УНІАН
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