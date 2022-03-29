З росії виходить американський виробник алюмінієвих банок — Finance.ua

З росії виходить американський виробник алюмінієвих банок

Вчора 12:42

Американська корпорація Ball — великий виробник алюмінієвих банок — продає свій російській бізнес. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Таке рішення компанія ухвалила на додаток до призупинення майбутніх інвестицій у Росії. Також Ball вирішила негайно скоротити операції на трьох виробничих підприємствах у рф.

Минулого року на російський бізнес Ball припадало близько 4% від загального обсягу чистих продажів і 8% від загального порівняльного операційного прибутку компанії.

Також за минулий рік російські заводи компанії виробили близько 5% від 112,5 млрд. світових поставок банок для напоїв.

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