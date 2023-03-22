З початку року Україна отримала від Євросоюзу €4,7 мільярда — Finance.ua
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З початку року Україна отримала від Євросоюзу €4,7 мільярда

Казна та Політика
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З початку року Україна отримала від Євросоюзу €4,7 мільярда
З початку року Україна отримала від Євросоюзу €4,7 мільярда
З початку року Україна отримала від Європейського Союзу 4,7 млрд євро фінансової допомоги. Ці кошти дають змогу підтримати соціальну сферу в умовах воєнних дій.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 березня.
«Загалом від початку року фінансова допомога від Євросоюзу вже склала 4,7 млрд євро. Ці кошти дозволять нам втримати макрофінансову стабільність, виплачувати соціальні допомоги, пенсії, фінансувати повною мірою зарплати вчителям і лікарям», — зазначив очільник уряду.
Шмигаль наголосив, що Україна спільно з європейськими партнерами готує масштабну програму відновлення вже на цей рік. Для цього формується ефективна інфраструктура відбудови, якісні проєкти та процедури на основі європейських правил.
Нагадаємо, 21 березня Україна отримала 1,5 млрд євро в межах масштабної Програми макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС. Зазначене фінансування є другим траншем пільгової кредитної програми на 2023 рік, загальний обсяг якої становить 18 млрд євро.
Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні 2023 року. Наступні транші Україна отримуватиме протягом 2023 року з урахуванням виконання нею узгоджених сторонами умов. З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 11,7 млрд євро макрофінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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