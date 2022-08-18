З Одеського порту вийшло ще одне судно із зерном — Finance.ua

З Одеського порту вийшло ще одне судно із зерном
Сьогодні, 18 серпня, з порту «Чорноморськ» вийшло ще одне судно з продовольством.
Про це йдеться в повідомленні міністерства національної оборони Туреччини.
«Судно MARIA вийшло з порту „Чорноморськ“ з вантажем кукурудзи», — йдеться в повідомленні.
За даними відомства, ще чотири кораблі відправляться в Україну за зерном.
Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про «зерновий Коридор». Згідно з підписаною угодою, рф зобов’язалася не стріляти по портах.
В ООН заявили, що перші поставки українського зерна мали розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день рф вдарила крилатими ракетами" Калібр " по порту Одеси.
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