З Одеського порту вийшло ще одне судно із зерном — Finance.ua

З Одеського порту вийшло ще одне судно із зерном Вчора 10:35 — Казна та Політика

Сьогодні, 18 серпня, з порту «Чорноморськ» вийшло ще одне судно з продовольством.

Про це йдеться в повідомленні міністерства національної оборони Туреччини.

«Судно MARIA вийшло з порту „Чорноморськ“ з вантажем кукурудзи», — йдеться в повідомленні.

За даними відомства, ще чотири кораблі відправляться в Україну за зерном.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про «зерновий Коридор». Згідно з підписаною угодою, рф зобов’язалася не стріляти по портах.

В ООН заявили, що перші поставки українського зерна мали розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день рф вдарила крилатими ракетами" Калібр " по порту Одеси.

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