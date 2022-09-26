З лютого сума виданих МФО позик впала у 12 разів - Опендатабот — Finance.ua

З лютого сума виданих МФО позик впала у 12 разів - Опендатабот Вчора 10:11 — Кредит&Депозит

З лютого сума виданих МФО позик впала у 12 разів - Опендатабот

Сума позик, наданих мікрофінансовими організаціями, впала до 1,3 млрд гривень у другому кварталі поточного року. Це у понад 12 разів менше, аніж середня сума мікрокредитування за квартал торік — 16,2 млрд гривень.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані НБУ.

З моменту розгортання повномасштабної війни зменшились як кількість позик, так й їх суми. Так, за 2-й квартал було оформлено понад 355 646 договорів. Це вдвічі менше за середню кількість договорів на місяць ще у першому кварталі 2022 та в 3,3 рази менше за середню кількість договорів на місяць у 2021.

Середня сума кредиту у 2-му кварталі зменшилася на 28%: з 5079 грн до 3650 грн.

Від початку року заборгованість за мікрокредитами скоротилася на 2,4 млрд грн (на 18%): з 13 млрд грн на початку року до 10,7 млрд грн на початок липня.

Довідка Finance.ua:

через суттєве погіршення фінансового стану позичальників, зокрема тих, які втратили роботу під час повномасштабної війни росії проти України, уряд запровадив низку законодавчих змін для пом’якшення відповідальності позичальників перед кредиторами;

перший з механізмів реструктуризації кредитної заборгованості, який надав уряд і який уже ефективно працює — відтермінування сплати грошових зобов’язань за кредитами. Більш детально про нього та інші інструменти читайте за посиланням.



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