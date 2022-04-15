З App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку" — Finance.ua

З App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку"
З App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку"
Додаток російського «Альфа-Банку» на платформі iOS видалили з App Store. Раніше з магазину додатків видалили програму «Сбербанка».
Про це свідчить повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
«Слідом за „Сбербанком“ з App Store видалили додаток російського „Альфа-Банку“», — написав міністр.
Разом з тим пресслужба російського «Альфа-банку» повідомила, що клієнти банку можуть управляти своїми грошима в інтернет-версії програми, яка працює і на комп’ютері, і на смартфоні.
Раньше Apple зупинив роботу реклами додатків на майданчику App Store в росії.
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