З App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку" — Finance.ua
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З App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку"

Вчора 15:33Фінтех і Картки
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З App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку"З App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку"
Додаток російського «Альфа-Банку» на платформі iOS видалили з App Store. Раніше з магазину додатків видалили програму «Сбербанка».
Про це свідчить повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
«Слідом за „Сбербанком“ з App Store видалили додаток російського „Альфа-Банку“», — написав міністр.
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Разом з тим пресслужба російського «Альфа-банку» повідомила, що клієнти банку можуть управляти своїми грошима в інтернет-версії програми, яка працює і на комп’ютері, і на смартфоні.
Раньше Apple зупинив роботу реклами додатків на майданчику App Store в росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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