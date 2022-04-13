Інтернет-магазини почали блокувати платежі картками UnionPay, випущеними у росії — Finance.ua

Інтернет-магазини почали блокувати платежі картками UnionPay, випущеними у росії

Вчора 11:40 — Фінтех і Картки

Іноземні інтернет-магазини почали блокувати платежі картками платіжної системи UnionPay, емітентами яких є російські банки, пише видання «Коммерсантъ».

Що трапилося? У кол-центрах банків, куди телефонували журналісти видання, визнали, що неможливість оплати стала поширеною проблемою. Фізично використовувати картки UnionPay за кордоном вдалося одиницям. У США картку майже ніде не прийняли, зазначив один із її власників, чи є такі проблеми в інших країнах — невідомо.

Джерела видання в банках уточнили, що іноземні онлайн-магазини через напад росії на Україну вирішили не обслуговувати росіян , хоча антиросійські санкції цього не передбачають.

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«Такі гравці дають розпорядження банкам-еквайєрам не проводити платежі за картками, випущеними в росії, незалежно від платіжної системи», — повідомив один з них.

Незалежний експерт на ринку платіжних карток Дмитро Вишняков також вважає, що торгові точки не намагаються розбиратися, під санкціями банк, який випустив картку, чи ні, а вважають за краще заблокувати всю країну.

У самому UnionPay на запит видання не відповіли.

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