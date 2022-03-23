Тури по картки Visa і Mastercard: як узбецькі банки допомагають рф обходити санкції — Finance.ua

Випущеними у Ташкенті банківськими картками можна вільно розплачуватись за кордоном, а також купувати товари в інтернеті.
У росії оформити таку картку неможливо — на початку березня платіжні системи Visa та Mastercard пішли з країни-агресора.
Усередині росії платежі здійснюються через розроблену Центральним банком Національну систему платіжних карток (НСПК), яка випускає картку Мир. Її не визнають у більшості країн світу.
Для оформлення картки узбецького банку потрібен лише закордонний паспорт. Веді Груп вже встиг розробити цілу програму, яка включає переліт Uzbekistan Airways та Uzbekistan Express, проживання в готелі 4 зірки і навіть допомогу під час відвідування банку.