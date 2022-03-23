Тури по картки Visa і Mastercard: як узбецькі банки допомагають рф обходити санкції — Finance.ua

Тури по картки Visa і Mastercard: як узбецькі банки допомагають рф обходити санкції

Вчора 17:21 — Фінтех і Картки

Російські туроператори пропонують клієнтам тури до Ташкента по банківські картки вже з квітня

Великий російський туроператор Веді Груп запропонував своїм клієнтам «новий ексклюзивний тур» до Узбекистану для відкриття карток Visa та Mastercard, повідомляє nuz.uz.

Випущеними у Ташкенті банківськими картками можна вільно розплачуватись за кордоном, а також купувати товари в інтернеті.

У росії оформити таку картку неможливо — на початку березня платіжні системи Visa та Mastercard пішли з країни-агресора.

Усередині росії платежі здійснюються через розроблену Центральним банком Національну систему платіжних карток (НСПК), яка випускає картку Мир. Її не визнають у більшості країн світу.

Для оформлення картки узбецького банку потрібен лише закордонний паспорт. Веді Груп вже встиг розробити цілу програму, яка включає переліт Uzbekistan Airways та Uzbekistan Express, проживання в готелі 4 зірки і навіть допомогу під час відвідування банку.

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