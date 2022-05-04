З 2014 року ООН закупила в росії товарів і послуг на $2,5 мільярда – Зеленський — Finance.ua

«За час із 2014 року, коли росія захопила наш півострів Крим і розпочала війну на Донбасі, ООН закупила в неї товарів і послуг як мінімум на 2,5 млрд доларів. Це несправедливо і неправильно», — зазначив глава держави.
Зеленський подякував Албанії за взаємодію на майданчику ООН, особливо зараз, коли країна працює в якості непостійного члена Ради безпеки ООН, та закликав припинити фінансувати рф коштами ООН.
«Треба зробити принципову річ і припинити використання коштів для спонсорування росії. Якщо вона порушує статут ООН, загрожує продовольчій безпеці світу і знищує мир у Європі, вона не має права отримувати від ООН жодного цента», — підкреслив Президент.