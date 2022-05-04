З 2014 року ООН закупила в росії товарів і послуг на $2,5 мільярда – Зеленський — Finance.ua
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З 2014 року ООН закупила в росії товарів і послуг на $2,5 мільярда – Зеленський

Вчора 09:26Світ
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З 2014 року ООН закупила в росії товарів і послуг на $2,5 мільярда – ЗеленськийЗ 2014 року ООН закупила в росії товарів і послуг на $2,5 мільярда – Зеленський
Від 2014 року, коли росія розпочала агресію проти України, Організація Об’єднаних Націй закупила в російської федерації товарів і послуг щонайменше на 2,5 млрд доларів США.
Про це сказав Президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Албанії.
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«За час із 2014 року, коли росія захопила наш півострів Крим і розпочала війну на Донбасі, ООН закупила в неї товарів і послуг як мінімум на 2,5 млрд доларів. Це несправедливо і неправильно», — зазначив глава держави.
Зеленський подякував Албанії за взаємодію на майданчику ООН, особливо зараз, коли країна працює в якості непостійного члена Ради безпеки ООН, та закликав припинити фінансувати рф коштами ООН.
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«Треба зробити принципову річ і припинити використання коштів для спонсорування росії. Якщо вона порушує статут ООН, загрожує продовольчій безпеці світу і знищує мир у Європі, вона не має права отримувати від ООН жодного цента», — підкреслив Президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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