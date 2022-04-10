Протягом 40 днів війни в Україні ЄС перерахував росії 37 млрд євро за поставлені енергоносії - Подоляк — Finance.ua
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Протягом 40 днів війни в Україні ЄС перерахував росії 37 млрд євро за поставлені енергоносії - Подоляк

Вчора 09:13Енергетика
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Протягом 40 днів війни в Україні ЄС перерахував росії 37 млрд євро за поставлені енергоносії - ПодолякПротягом 40 днів війни в Україні ЄС перерахував росії 37 млрд євро за поставлені енергоносії - Подоляк
Європейський Союз перерахував росії 37 млрд євро за поставлені енергоносії протягом 40 днів, доки росія веде війну проти України.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
«37 млрд євро для росії за енергоносії протягом перших 40 днів смертоносної війни в Україні. Такий, на жаль, обсяг участі європейських партнерів у співфінансуванні війни», — повідомив Подоляк на своїй сторінці в Telegram.
Він додав, що в України немає такого обсягу озброєнь, який є в рф, однак росіяни щодня продовжують отримувати прямі платежі від європейців для фінансування додаткових поставок ракет і снарядів на поля бою.
«Така позиція партнерів разом із недопрацьованими санкціями (немає реального відключення від SWIFT ключових російських банків, немає тотального арешту майна членів правлячої партії „єдина росія“, немає прямого і непрямого ембарго на енергоносії) стимулює росіян до розширення військових дій, до більш масового знищення українців, до остаточної відмови від незастосування важкої зброї проти мирних громадян, до окупації і переходу до війни на тривале виживання...» — написав Подоляк, задавшись питанням «Навіщо все-таки Європа продовжує фінансувати росіян?»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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