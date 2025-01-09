З 10 січня частково припинять пропускати транспорт у пункті пропуску на кордоні з Румунією — Finance.ua

З 10 січня частково припинять пропускати транспорт у пункті пропуску на кордоні з Румунією Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

З 10 січня частково припинять пропускати транспорт у пункті пропуску на кордоні з Румунією

Пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспорту через реконструкцію мосту.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Як зазначила румунська сторона, з 10 січня 2025 року відновлять періодичне призупинення оформлення транспорту в будні дні з 9.30 по 15.00 з понеділка по п’ятницю у пункті пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй».

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Пішохідне сполучення в даному пункті пропуску зупинятися не буде.

Такі заходи проводять у зв’язку з реконструкцією мосту через річку Тиса. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть впродовж 50 днів.

У Держмитслужбі просять громадян врахувати зазначену інформацію при плануванні маршрутів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво автомобільного мосту через річку Тиса, якою пролягає кордон між країнами, між селом Біла Церква (Солотвинська громада Закарпатської області) та містом Сігету-Мармацієй (Румунія).

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