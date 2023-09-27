YouTube скасовує передплату Premium Lite, яка дозволяла переглядати контент без реклами за меншою ціною — Finance.ua
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YouTube скасовує передплату Premium Lite, яка дозволяла переглядати контент без реклами за меншою ціною

Технології&Авто
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YouTube скасовує передплату Premium Lite, яка дозволяла переглядати контент без реклами за меншою ціною
YouTube скасовує передплату Premium Lite, яка дозволяла переглядати контент без реклами за меншою ціною
Експериментальний тариф запустили 2 роки тому для обмеженого переліку країн, однак з 25 жовтня YouTube взагалі його скасує.
Premium Lite — це дешевша версія преміальної передплати YouTube, яка дозволяла переглядати контент без реклами, однак не пропонувала фонового відтворення, завантаження в офлайн-режимі та інших преміумфункцій.
Експериментальний тариф коштував €6,99/місяць та був доступний у деяких європейських країнах, зокрема в Бельгії, Данії, Фінляндії, Люксембурзі, Нідерландах, Норвегії та Швеції.
Нині YouTube скасовує передплату, однак нинішнім користувачам тарифу Lite запропонують пробний місяць безплатного використання YouTube Premium. Щоб скористатися пропозицією, треба скасувати передплату власноруч або дочекатися завершення її дії.
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У липні YouTube підвищив ціни на передплати Premium і Music у США — до $13,99 та $10,99 відповідно. В Україні стандартний преміальний тариф обійдеться у ₴99/місяць, сімейний — ₴149/місяць (до 5 членів родини), а студентський — ₴59/місяць (з одним безплатним місяцем використання).
«Пишемо, щоб повідомити вам, що після 25 жовтня 2023 року ми більше не пропонуватимемо версію Premium Lite», — пише YouTube в електронному листі, надісланому The Verge. «Продовжуємо працювати над різними версіями Premium Lite, враховуючи відгуки наших користувачів, творців і партнерів».
За матеріалами:
ITC.ua
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