Євросоюз відкриє для України платформу спільних закупівель газу — Finance.ua
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Євросоюз відкриє для України платформу спільних закупівель газу

Вчора 12:02Енергетика
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Європейський Союз відкриє для України та деяких інших країн платформу спільних закупівель газу.
Про це йдеться у висновках саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС, які оприлюднені на сайті Європейської Ради.
Зокрема, наголошено на важливості вивчення пропозицій Європейської комісії з політики зберігання газу в ЄС, належним чином враховуючи та задовольняючи інтереси держав-членів, які мають великі сховища для зберігання газу для того, щоб забезпечити справедливий баланс.
Лідери ЄС заявили, що поповнення газових сховищ у Євросоюзі має розпочатися якнайшвидше з урахуванням національних заходів щодо забезпечення відповідної готовності.
Також сказано, що наступної зими країни-члени та Єврокомісія мають терміново здійснити низку заходів.
Зокрема, серед іншого, треба разом працювати над добровільною спільною закупівлею газу, скрапленого газу та водню, та оптимально використати колективну політичну та ринкову частку Європейського Союзу та країн-членів з метою зниження цін у ході переговорів.
«Платформа спільних закупівель також буде відкрита для країн Західних Балкан та трьох асоційованих Східних партнерів (України, Грузії та Молдови — ред.)», — йдеться у висновках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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