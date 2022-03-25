Німеччина суттєво скоротить залежність від російського газу — Finance.ua

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Німеччина суттєво скоротить залежність від російського газу

Вчора 10:41Енергетика
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Німеччина суттєво скоротить залежність від російського газуНімеччина суттєво скоротить залежність від російського газу, www.spiegel.de
Міністерство економіки Німеччини має намір у 2022 році скоротити залежність від газу з росії з 55% до 30%.
Про це пише Spiegel із посиланням на службову записку голови відомства Роберта Хабека.
Досягти зниження залежності німецький уряд розраховує за рахунок трьох терміналів з прийому зрідженого природного газу з танкерів, які орендують енергетичні компанії RWE і Uniper.
При цьому наголошується, що станом на кінець березня залежність ФРН від російського природного газу становила лише 40% замість колишніх 55%. Це стало можливим «через зміни у закупівлі газу». З 46 млрд кубометрів газу, які Німеччина щороку отримує з росії, значну частину вже замінено на постачання зрідженого природного газу.
Також до цього часу Німеччина планує вдвічі скоротити імпорт російської нафти.
Крім того, електростанції, що працюють на природному газі, планується замінити на вугільні. Від використання російського вугілля Мінекономіки ФРН розраховує відмовитись до осені цього року.
Зазначається, що до літа 2024 року Німеччина має намір досягти майже повної незалежності від російського газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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