Євросоюз та США уклали пакт щодо енергоресурсів — Finance.ua

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Євросоюз та США уклали пакт щодо енергоресурсів

Вчора 16:45Енергетика
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Євросоюз та США уклали пакт щодо енергоресурсівЄвросоюз та США уклали пакт щодо енергоресурсів
Євросоюз та США уклали угоду про постачання до Європи більшої кількості скрапленого газу зі США.
Про це пише Reuters.
Так, у рамках скорочення залежності ЄС від російського газу вже цього року США буде додатково поставлено 15 млрд кубометрів СПГ.
«Сполучені Штати працюватимуть з міжнародними партнерами та прагнутимуть забезпечити додаткові обсяги СПГ для ринку ЄС у розмірі не менше 15 млрд кубометрів у 2022 році з очікуваним збільшенням у майбутньому», — йдеться у повідомленні Білого дому.
Зазначається, що довгострокова мета полягатиме в тому, щоб забезпечити принаймні до 2030 року близько 50 млрд кубометрів на рік додаткового СПГ із США.
Сьогодні лідери ЄС обговорять, що ще можуть зробити, щоб знизити високі рахунки за електроенергію. За даними видання, Іспанія, Греція та інші країни виступатимуть за обмеження цін на електроенергію та втручання в ринок, у той час як група, до якої входять Німеччина та Нідерланди, чинитиме опір і намагатиметься відстрочити такі кроки.
Крім того, може бути обговорено питання щодо запровадження ембарго на російські енергоресури.
Росія забезпечує 40% потреб ЄС у газі та понад чверть імпорту нафти.
27 лідерів також зобов’язуються розпочати спільні закупівлі газу та заповнення сховищ до наступної зими, щоб створити буфер на випадок подальших проблем із постачанням.
За матеріалами: Корреспондент.net
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