Євросоюз розробляє три варіанти обмежень на російську нафту – Bloomberg — Finance.ua
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Євросоюз розробляє три варіанти обмежень на російську нафту – Bloomberg

Вчора 21:05Енергетика
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Європейський Союз розробляє три варіанти обмежень на російську нафту. Один з них — повне ембарго, але проти такого рішення виступають окремі країни.
Як передає Bloomberg, США разом з ЄС працюють над санкціями, які Європа може накласти на нафту з рф. Союзники розглядають повне ембарго, але його блокують окремі країни, зокрема — Німеччина та Угорщина. Остання неодноразово висловлювалася про готовність купувати російський газ за рублі.
Другий варіант, який розглядають США і ЄС — це встановлення граничної ціни на придбання нафти з рф.
Третій — механізм утримання виплат за покупки. У матеріалі Bloomberg журналісти з посиланням на свої джерела підкреслюють, що домогтися ембарго на дизельне паливо та іншу готову продукцію буде важче, ніж на сиру нафту.
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Нагадаємо, тиждень тому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС працює над «розумними механізмами» обмежень на російську нафту. За її словами, не повинно статися того, що «путін отримає ще більш високі ціни на інших ринках за поставки, які повинні були б йти в ЄС». Ось чому Євросоюз розглядає не тільки звичайне ембарго.

Як росіяни намагаються обійти санкції

За матеріалами: УНІАН
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