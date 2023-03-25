Європейський авторинок зростає вже 7 місяців поспіль: хто в тренді — Finance.ua

Європейський авторинок зростає вже 7 місяців поспіль: хто в тренді Вчора 21:12 — Технології&Авто

Європейський автомобільний ринок зростає вже сім місяців поспіль. За підсумками лютого 2023 року продаж нових легкових автомобілів у країнах ЄС зріс у порівнянні з минулим роком на 11,5% і склав 802 763 одиницю.

Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА).

У лютому зростання показали всі найбільші авторинки Європи: в Іспанії воно зросло на 19,2%, в Італії — на 17,4%, у Франції — на 9,4%, а в Німеччині — на 2,8%.

Найбільше зростання продажів нових авто зафіксували

в Іспанії (+32,1%)

Італії (+18,2%)

у Франції продажі зросли на 9,1%

у Німеччині кількість реєстрацій майже не змінилася (+0,2%).

Виробники

Що стосується конкретних автовиробників, то продаж групи Volkswagen (включаючи Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) в Євросоюзі за підсумками лютого зріс на 18,2%, групи Renault — на 26,3%, Mercedes-Benz — на 8, 5%, а у альянсу Stellantis, який об’єднує в собі концерни Fiat Chrysler та PSA Group, вони зросли на 1,6%.

Негативну динаміку на європейському ринку в останній місяць зими продемонстрували Mitsubishi (-49,3%), Honda (-36,3%), BMW Group (-2,2%), Ford (-3,4%) та Volvo (- 0,1%).

Нагадаємо, лютий 2023 року став першим місяцем від початку повномасштабної війни, що подав ознаки відновлення українського авторинку.

До речі, якщо вам потрібна Зелена картка і ще роздумуєте, де це зробити, то на Finance.ua ми можемо оформити її за кілька хвилин. Придбати зелену картку швидко🚙

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.