Європейці посилять військову підтримку України — Пісторіус Сьогодні 12:17 — Казна та Політика

Європейці посилять військову підтримку України — Пісторіус

Європейці посилять військову підтримку України, пообіцяв 25 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів зі своїми британськими, французькими, італійськими та польськими колегами про те, як посилити оборонні зусилля, позаяк у партнерів досі існують побоювання через повернення Трампа до Білого дому.

Про це повідомляє Reuters

«Нашою метою має бути надання Україні можливості діяти з позиції сили», — наголосив Пісторіус у Берліні після проведення зустрічі Групи п’яти провідних держав у сфері європейської оборони.

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Своєю чергою, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повторив обіцянку Пісторіуса про збільшення допомоги Києву.

«Європа повинна більше координувати свої зусилля, має гармонізувати свої дії, та повинна прагнути також стати хорошим партнером для Сполучених Штатів, — додав він. — Сьогодні ми зобов’язані це чітко сказати — Європа має посилити свої зусилля, коли мовиться про допомогу Україні, але перш за все… коли мовиться про власну безпеку. Без більших витрат, без усвідомлення в кожному європейському суспільстві часу, в якому ми живемо, нічого не вдасться».

Додамо, європейські лідери закликають адміністрацію президента США Джо Байдена посилити підтримку України до завершення його терміну в січні. Вони спонукають зміцнити позиції Києва на тлі очікувань щодо потенційних змін у зовнішній політиці США після інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

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