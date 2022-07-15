Європа стала найбільшим покупцем нафти із США вперше за 6 років — Finance.ua
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Європа стала найбільшим покупцем нафти із США вперше за 6 років

Енергетика
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Європа стала найбільшим покупцем нафти із США вперше за 6 років
Європа стала найбільшим покупцем нафти із США вперше за 6 років
Європа обійшла Азію та стала найбільшим споживачем американської нафти вперше за шість років.
Про це пише Bloomberg.
З січня по травень цього року Європа отримала в середньому близько 213,1 мільйона барелів сирої нафти, тоді як Азія отримала 191,1 мільйона барелів.
Востаннє обсяги Азії відставали від Європи за той самий п’ятимісячний період у 2016 році, коли США скасували заборону на експорт сирої нафти.
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Ця зміна потоків нафти підкреслює, наскільки суттєво вторгнення росії в Україну переорієнтувало постачання енергоресурсів. Намагаючись припинити фінансування війни Путіна, США та інші країни запровадили санкції щодо російської нафти.
У результаті більше європейських країн звернулися до США за імпортом нафти, тоді як росія пропонує свою сиру нафту з великими знижками таким країнам, як Індія та Китай, які не ввели жодних заборон.
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Видобуток сирої нафти в США зростає, але недостатньо швидко, щоб задовольнити потреби Азії та Європи. Крім того, Близький Схід, здається, обмежений у тому, скільки ще він може надіслати до Європи.
Найбільші виробники в регіоні, Саудівська Аравія та ОАЕ, вже намагаються виконати свої зобов’язання щодо видобутку в рамках угоди ОПЕК+. Інші постачальники, наприклад Лівія, борються з політичними заворушеннями, які обмежують експорт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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