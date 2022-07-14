МЕА повідомило про зростання світового видобутку нафти — Finance.ua
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МЕА повідомило про зростання світового видобутку нафти

Енергетика
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Світовий видобуток нафти зріс до травня на 690 тисяч барелів на добу, до 99,5 мільйонів барелів на добу, повідомляється в липневій доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише Прайм.
«Глобальний видобуток зріс на 690 тисяч барелів на добу, до 99,5 мільйона барелів на добу в червні, у зв’язку з вищими потоками зі США та Канади, які компенсували значні втрати від техобслуговування в Казахстані та невеликого зниження видобутку іншими виробниками», — йдеться у матеріалах МЕА.
За оцінками МЕА, пропозиція нафти на світовому ринку в другій половині 2022 року зросте на 1,8 мільйона барелів на добу і сягне 101,3 мільйона барелів на добу. Очікується, що постачання з країн ОПЕК+ збільшаться лише на 380 тисяч барелів на добу протягом цього періоду.
За матеріалами:
Kosatka.Media
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