Єврооблігації України з п'ятниці подорожчали на 20-40% — Finance.ua

Єврооблігації України з п'ятниці подорожчали на 20-40%

Єврооблігації України з п'ятниці подорожчали на 20-40%

Ціни доларових єврооблігацій України в середу, 9 березня, зросли ще на 4,5-10%, а загалом із минулої п’ятниці їх зростання досягло 20-43%.

За інформацією Bloomberg, ціна найкоротших паперів із погашенням у вересні 2022 року на кінець середи становила 45,4% номіналу, що відповідає прибутковості до погашення 270,9% річних, тоді як наприкінці минулого тижня ставка сягала 362,4%.

Єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 86,4% річних, у 2024 році — 68,5% річних, у 2025 році — 50,6% й у 2026 році — 43,8%.

Ставки за паперами із погашенням у 2027-2028 роках знизилися до 39-40% проти 49-51% минулої п’ятниці, а за «довшими» паперами з погашенням у 2029-2031 роках вони становили 32,6-28,1%, тоді як їх ціна дорівнювала 30% номіналу проти 21,8% наприкінці минулого тижня.

Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 46%, у 2030 році — 26,2%.

Курс ВВП-варантів у середу зріс на 7,5%, а з п’ятниці — на 54,5% і наразі становить орієнтовно 22,8% від номіналу.

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