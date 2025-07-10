Євроінтеграція: Україна та ЄС розпочали скринінг законодавства у сфері енергетики — Finance.ua
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Євроінтеграція: Україна та ЄС розпочали скринінг законодавства у сфері енергетики

Казна та Політика
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Україна та Європейський Союз розпочали скринінг українського законодавства у рамках переговорів про євроінтеграцію.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
«Скринінг є важливим етапом у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС та визначатиме подальші кроки з імплементації acquis ЄС за главами 15 «Енергетика» та 21 «Транс'європейські мережі», — зазначається у повідомленні.
У Брюсселі 8 липня пройшла презентація поточного стану імплементації актів права ЄС за такими напрямками, як енергоефективність, ринок газу, безпека постачання, відновлювана енергетика та транс’європейські енергетичні мережі. Українська сторона окреслила основні виклики у процесі імплементації та поінформувала про потреби у підтримці з боку ЄС.
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Серед ініціатив, запропонованих українською стороною, — посилення співпраці між національним енергетичним регулятором та Агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER); долучення України як спостерігача до органів ЄС, що здійснюють розробку енергетичного законодавства; пришвидшення підключення Оператора газотранспортної системи України до Бази даних ЄС (Union Database); інтеграція енергоринків тощо.
За матеріалами:
Укрінформ
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