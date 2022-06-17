Єврогрупа схвалила приєднання Хорватії до єврозони — Finance.ua
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Єврогрупа схвалила приєднання Хорватії до єврозони

Вчора 11:33Світ
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Єврогрупа схвалила приєднання Хорватії до єврозониЄврогрупа схвалила приєднання Хорватії до єврозони
Міністри фінансів країн єврозони (Єврогрупа) в четвер підтримали приєднання Хорватії до зони євро з початку 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
Єврогрупа ухвалила рішення з огляду на позитивну оцінку Європейською комісією та Європейським центральним банком виконання Хорватією критеріїв членства в єврозоні.
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У п’ятницю має відбутися засідання Ради з економічних і фінансових питань ЄС, на якому буде затверджена рекомендація про приєднання Хорватії до єврозони.
Питання також обговорюватиметься на засіданні Європейської ради 23-24 червня.
Очікується, що в липні Рада ЄС на основі консультацій Європейського центробанку та Європейського парламенту ухвалить необхідні законодавчі акти. Це стане останнім етапом на шляху до приєднання Хорватії до єврозони.
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За матеріалами: Європейська правда
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