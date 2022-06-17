Єврогрупа схвалила приєднання Хорватії до єврозони — Finance.ua

Єврогрупа схвалила приєднання Хорватії до єврозони

Вчора 11:33 — Світ

Єврогрупа схвалила приєднання Хорватії до єврозони

Міністри фінансів країн єврозони (Єврогрупа) в четвер підтримали приєднання Хорватії до зони євро з початку 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Єврогрупа ухвалила рішення з огляду на позитивну оцінку Європейською комісією та Європейським центральним банком виконання Хорватією критеріїв членства в єврозоні.

Читайте також У Хорватії євро стане офіційною валютою від початку наступного року

У п’ятницю має відбутися засідання Ради з економічних і фінансових питань ЄС, на якому буде затверджена рекомендація про приєднання Хорватії до єврозони.

Питання також обговорюватиметься на засіданні Європейської ради 23-24 червня.

Очікується, що в липні Рада ЄС на основі консультацій Європейського центробанку та Європейського парламенту ухвалить необхідні законодавчі акти. Це стане останнім етапом на шляху до приєднання Хорватії до єврозони.

До речі, подорожувати комфортно вам допоможе INFOBUS. На сайті компанії можна купити квитки в 45 країн. Не треба відвідувати касу та марнувати свій час, купити квиток можна онлайн за 2 хвилини, а з використанням QR коду реєстрація на рейс здійснюється за лічені секунди.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.