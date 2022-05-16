У Хорватії євро стане офіційною валютою від початку наступного року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Хорватії євро стане офіційною валютою від початку наступного року

Вчора 09:11Валюта
429
У Хорватії євро стане офіційною валютою від початку наступного рокуУ Хорватії євро стане офіційною валютою від початку наступного року
Парламент Хорватії ухвалив закон, згідно з яким від 1 січня наступного року євро стане офіційною валютою в країні.
За це проголосували 117 депутатів, проти були лише троє. Відтак більшість опозиційних представників погодилися з правлячою коаліцією щодо поглиблення процесу євроінтеграції.
Загалом хорватський Сабор, як називається вищий законодавчий орган, має 151 депутата. Хорватія стала членом Європейського союзу 2013 року.
Місце для вашої реклами
Від вересня поточного року ціни в магазинах повинні визначати і в кунах, і в євро, щоб люди звикли до нової валюти. Упродовж усього 2023 року громадяни будуть в змозі обміняти куни на євро.
Хорватія стала незалежною в 1991 році. Замість югославського динара 1992 року національною валютою стала куна. Згідно з нинішнім курсом, 1 євро коштує 7,5 куни.

8 корисних порад, як розрахуватися за кордоном

За матеріалами: Польське Радіо
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.