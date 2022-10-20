ЄС затвердив санкції проти Ірану за постачання дронів для росії — Finance.ua
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ЄС затвердив санкції проти Ірану за постачання дронів для росії

Світ
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ЄС затвердив санкції проти Ірану за постачання дронів для росії
ЄС затвердив санкції проти Ірану за постачання дронів для росії
Постійні представники країн ЄС сьогодні зранку погодили додаткові санкції проти Ірану за постачання бойових дронів-камікадзе для росії, яка використовує цю зброю для варварських атак на мирні українські міста та об’єкти цивільної інфраструктури.
Така інформація оприлюднена сьогодні на сторінці Чеського головування ЄС у Tвіттері.
«COREPERII (Рада постійних представників ЄС. — Ред.) ухвалила санкції проти Ірану у рекордні терміни. Усього після 3-х днів переговорів посли погодили заходи проти установ, що постачають (росії. — Ред.) іранські дрони, які завдають удари в Україні. Письмова процедура завершена, санкції набудуть чинності сьогодні по обіді після оприлюднення в Офіційному журналі ЄС», — йдеться у повідомленні.
Як зазначає Чеське головування ЄС, країни Євросоюзу погодилися заморозити активи для 3 осіб та однієї установи, які є відповідальними за постачання іранських дронів. При цьому ЄС готується поширити ці санкції ще на 4 іранські установи, які вже були включені у попередні санкційні переліки ЄС.
Як вже повідомлялося, росія активно використовує бойові дрони іранського виробництва для атак по мирних містах України та для руйнації критично важливої інфраструктури напередодні зимового періоду.
Як очікується, ситуація, що склалася внаслідок таких дій, стане однією з тем для обговорення під час зустрічі ЄС на вищому рівні, яка починається сьогодні у Брюсселі.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Іран публічно декларував позицію нейтралітету та виступав за припинення вогню і політико-дипломатичне врегулювання. Однак країна постачає російським військам свої бойові дрони-камікадзе, які окупанти останнім часом активно використовують в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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