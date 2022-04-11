ЄС заборонив постачання в рф обладнання для енергетики — Finance.ua

ЄС заборонив постачання в рф обладнання для енергетики

Вчора 14:33 — Енергетика

Євросоюз у рамках п’ятого пакету санкцій запровадив заборону на постачання обладнання для переробки нафти та зрідження газу (ЗПГ).

Про це йдеться у документі на сайті ЄС.

Відтепер забороняється продавати, постачати, передавати чи експортувати, прямо чи опосередковано, товари та технології, що підходять для використання в переробці нафти та зрідженні природного газу (згідно із зазначеним переліком), незалежно від того, відбуваються вони з ЄС чи ні, будь-якій особі чи компанії у росії або для використання в рф.

До списку обладнання для ЗПГ потрапили технологічні установки для охолодження газу в ЗПГ-процесі, технологічні установки для поділу та фракціонування вуглеводнів у процесі ЗПГ, технологічні установки для зрідження природного газу, холодильні камери в ЗПГ-процесі, кріогенні теплообмінники в процесі ЗПГ, кріогенні насоси процесі ЗПГ.

У перелік підсанкціонного обладнання для нафтопереробки потрапили: установки алкілювання та ізомеризації, установки виробництва ароматичних вуглеводнів, атмосферно-вакуумні установки перегонки нафти, установки каталітичного риформінгу/крекінгу, коксувачі уповільненого коксування, установки флексикокінгу, реактори гідрокрекінгу, реактори гідрокрекінгу вилучення та очищення водню, технологія/установки гідроочищення, установки ізомеризації нафти, блоки полімеризації, установки сольвентної деасфальтизації, установки з виробництва сірки, установки сірчанокислотного алкілування та регенерації сірчаної кислоти, установки термічного крекінгу, установки трансалкілування, гідрокреки паливних газів НПЗ та отримання сірки (включаючи установки амінового очищення, установки очищення сірки, установки очищення хвостових газів).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.