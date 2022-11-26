ЄС визнаватиме українські електронні підписи — Finance.ua

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ЄС визнаватиме українські електронні підписи

Особисті фінанси
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ЄС визнаватиме українські електронні підписи
ЄС визнаватиме українські електронні підписи
Країни Європейського Союзу найближчим часом визнаватимуть українські електронні підписи.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації в Telegram.
«Уряд ухвалив постанову, яка дозволить українцям використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) в Європейському Союзі для отримання певних послуг. А європейський е-підпис буде визнаний в Україні», — сказано в повідомленні.

Для чого це потрібно

Зараз багато українців перебувають за кордоном. Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та нашим бізнесам отримувати певні послуги чи ідентифікувати свою особу значно простіше.
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«Це довготривалий процес, але експериментальний проєкт дозволить до укладення угоди з ЄС вирішити нагальні потреби у сфері е-послуг», — додали в Мінцифрі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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