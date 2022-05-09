ЄС виділить українським біженцям 2 млрд євро — Finance.ua

Гроші зокрема спрямовуватимуть на забезпечення біженців, що тікають від війни в Україні, житлом та підтримку їхньої інтеграції в громаду. Ініціатива може також фінансувати потреби в галузі освіти, охорони здоров’я та інфраструктури.
Як зазначають у ЄІБ, ця ініціатива є лише першим кроком, а 2 млрд євро — це бюджет лише на перший рік, оскільки група розглядає подальші заходи, щоб допомогти державам-членам подолати наслідки російського вторгнення в Україну.
До втілення програми зокрема залучені польський держбанк Bank Gospodarstwa Krajowego, французський Groupe Caisse des Dépôts, італійський Cassa Depositi e Prestiti, іспанський Instituto de Crédito Oficial та німецький Kreditanstalt für Wiederaufbau. Також ініціативу підтримує ELTI — європейська асоціація державних національних банків та фінансових установ, що об’єднує 31 члена по всій Європі.