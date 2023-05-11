ЄС торік відмовив у в'їзді десяткам тисяч українців — Finance.ua
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ЄС торік відмовив у в'їзді десяткам тисяч українців

Світ
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ЄС торік відмовив у в'їзді десяткам тисяч українців
ЄС торік відмовив у в'їзді десяткам тисяч українців
У 2022 році країни ЄС відмовили у в'їзді на свою територію більш ніж 141 тис. громадян третіх країн, у тому числі відмову отримали майже 28,9 тис. українців.
Про це повідомляє офіційний сайт Євросоюзу.
Повідомляється, що українці виявилися лідерами за кількістю відмов у в'їзді. Албанці і росіяни, які йдуть слідом у списку, отримали в два і три рази менше відмов відповідно. Найбільше відмов було видано на кордонах Польщі, Угорщини, Хорватії та Ірландії, але без уточнень щодо громадянства відмовників.
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Хоча українці і лідирують у статистиці відмов у в'їзді, їхня загальна кількість все одно виявилася на 43% нижчою, ніж у 2021 році.
Основними причинами відмови у в'їзді для українців були:
  • перевищення 3-місячного ліміту перебування в ЄС — 27%;
  • відсутність діючої візи чи посвідки на проживання — 21%;
  • необґрунтованість заявлених цілей чи умов перебування в ЄС — 20%.
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Чому до українців продовжують застосовувати стандартні міграційні правила в'їзду, якщо ЄС надав усім українцям статусу тимчасового захисту, не уточнюється. Можна припустити, що частину цих відмов було видано до 24 лютого 2022 року, а частину пов’язано з порушеннями порядку оформлення тимчасового захисту конкретними українцями.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
uamedia
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