Українці за кордоном можуть знайти роботу через Фонд талантів ЄС — Finance.ua

Українці за кордоном можуть знайти роботу через Фонд талантів ЄС Сьогодні 10:48 — Особисті фінанси

Українці за кордоном можуть знайти роботу через Фонд талантів ЄС

Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть знайти роботу через онлайн-платформу Фонду талантів Європейського Союзу.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило в Телеграмі

«Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, мають можливість попрацювати в європейських компаніях, здобути там новий досвід і покращити професійні навички. Для цього вони можуть скористатися онлайн-платформою випробувальний Фонд талантів ЄС», — зазначили у відомстві.

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Платформа реалізована через Європейську службу зайнятості, яка пропонує понад чотири мільйони вакансій та об’єднує п’ять тисяч роботодавців з різних країн Євросоюзу.

Скористатися платформою мають право особи, які перебувають під тимчасовим захистом, а також ті, хто може працювати відповідно до іншого належного захисту, передбаченого національним законодавством держав-членів ЄС.

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