Українці за кордоном можуть знайти роботу через Фонд талантів ЄС — Finance.ua

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Українці за кордоном можуть знайти роботу через Фонд талантів ЄС

Особисті фінанси
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Українці за кордоном можуть знайти роботу через Фонд талантів ЄС
Українці за кордоном можуть знайти роботу через Фонд талантів ЄС
Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть знайти роботу через онлайн-платформу Фонду талантів Європейського Союзу.
Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило в Телеграмі.
«Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, мають можливість попрацювати в європейських компаніях, здобути там новий досвід і покращити професійні навички. Для цього вони можуть скористатися онлайн-платформою випробувальний Фонд талантів ЄС», — зазначили у відомстві.
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Платформа реалізована через Європейську службу зайнятості, яка пропонує понад чотири мільйони вакансій та об’єднує п’ять тисяч роботодавців з різних країн Євросоюзу.
Скористатися платформою мають право особи, які перебувають під тимчасовим захистом, а також ті, хто може працювати відповідно до іншого належного захисту, передбаченого національним законодавством держав-членів ЄС.
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Щоб скористатися платформою, слід створити обліковий запис EU Login, зареєструватися на EURES, створити онлайн-резюме й опублікувати його порталі випробувального Фонду талантів ЄС.
Більш докладну інформацію можна дізнатися за наступним посиланням.
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За матеріалами:
Укрінформ
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