ЄС представив проєкт нафтового ембарго проти рф з винятком для двох країн – ЗМІ — Finance.ua
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ЄС представив проєкт нафтового ембарго проти рф з винятком для двох країн – ЗМІ

Вчора 10:14Світ
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ЄС представив проєкт нафтового ембарго проти рф з винятком для двох країн – ЗМІЄС представив проєкт нафтового ембарго проти рф з винятком для двох країн – ЗМІ
Європейська комісія подала країнам-членам ЄС проєкт нового, шостого, пакету санкцій проти росії за вторгнення в Україну.
Про це повідомляє австрійське агентство APA.
За словами дипломатів, документ передбачає поступову заборону на імпорт російської нафти протягом шести-восьми місяців. Винятки мають бути для Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від російської нафти. Їм має бути дозволено продовжити імпорт до кінця 2023 року.
Нафтове ембарго є основною складовою шостого пакету санкцій проти росії. Для ухвалення необхідно одноголосне рішення 27 країн ЄС.
На думку дипломатів ЄС, пропозиція Єврокомісії може спровокувати нову суперечку: Чехія та Болгарія також наполягають на винятках, посилаючись на вразливість своїх економік, які сильно залежать від російської нафти.
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Угорщина та Словаччина отримують російську нафту через південну гілку нафтопроводу «Дружба», який також постачає Чехію. Згідно з урядовими даними, Угорщина імпортує близько 65 відсотків своєї нафти з росії — більш ніж вдвічі більше, ніж у середньому по ЄС (26 відсотків).
Угорщина погрожувала накласти вето на нафтове ембарго, якщо воно обмежить її безпеку поставок. Міністр економіки Словаччини Річард Сулік наголосив, що прощання його країни з російською нафтою займе «кілька років». Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив у понеділок у Брюсселі, що Німеччина підтримає нафтове ембарго.
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Окрім нафтового ембарго, пропозиція Єврокомісії також передбачає нові санкції проти компаній. Серед останніх — найбільший російський банк Сбербанк, а також ще два банки та телевізійні канали, які поширюють дезінформацію про війну в Україні. Банки більше не повинні мати можливість використовувати міжнародну фінансову комунікаційну систему SWIFT.
Людей, відповідальних за російські звірства в таких українських містах, як Буча та Маріуполь, додадуть до списку ЄС осіб та організацій, чиї активи планується заморозити.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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