ЄС планує послабити залежність Індії від росії — Finance.ua

ЄС планує послабити залежність Індії від росії

Вчора 15:27 — Світ

ЄС планує послабити залежність Індії від росії

Європейський Союз планує відновити торговельні переговори з Індією, щоб надати реальну можливість знизити залежність від росії.

Про це у неділю, 24 квітня, повідомляє агентство Bloomberg.

На додаток до торгівлі, ЄС має намір створити з Індією технологічну раду, яка може вирішувати питання загального регулювання захисту даних, соціальних мереж та ширших зусиль із цифровізації індійської економіки, зазначає агентство.

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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має намір 24 ​​квітня провести переговори з енергетичних питань, передає агентство AFP. Зокрема, заплановано візит політика до Інституту енергетики та ресурсів (Teri) та виступ у розташованій неподалік від Нью-Делі штаб-квартирі Міжнародного сонячного альянсу (ISA).

Основна мета міжурядової організації, створеної з ініціативи прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, яка об’єднує 121 країну, є робота над ефективним споживанням сонячної енергії, щоб знизити залежність від викопного палива.

У понеділок глава Єврокомісії зустрінеться із головою індійського уряду Нарендрою Моді. ЄС — третій за величиною торговий партнер Індії. Товарообіг оцінюється у 62,8 млрд євро.

ЄС і США намагаються встановити тісніші зв’язки з Індією, яка є головним у світі покупцем російської зброї, яка, за її словами, використовується для стримування агресії з боку Пакистану та Китаю. У свою чергу товарообіг росії та Індії у 2021 році досяг 12 млрд дол.

Індія офіційно не засудила російське вторгнення в Україну. Як повідомила японська газета Nikkei з посиланням на дані компанії Refinitiv, яка відстежує рухи нафтотанкерів, незважаючи на агресію росії проти України, азіатські країни продовжують закуповувати у рф великі обсяги нафти.

З 24 лютого до 18 квітня з рф вийшли загалом 380 нафтотанкерів — більше, ніж за той же період роком раніше (357). З них 115 попрямували до країн Азії: 52 — до Китаю, 28 — до Південної Кореї, 25 — до Індії, 9 — до Японії та один — до Малайзії. Постачання нафти до Індії порівняно з тим же періодом минулого року збільшилося увосьмеро.

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