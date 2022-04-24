Російська "Алроса" веде переговори про продаж алмазів в Індії в обхід санкцій — Finance.ua
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Російська "Алроса" веде переговори про продаж алмазів в Індії в обхід санкцій

Вчора 12:41
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Найбільший світовий виробник алмазів — російська «Алроса» — цього тижня відправив делегацію до Індії, щоб обговорити з місцевими клієнтами та трейдерами можливість постачати алмази в країну в обхід санкцій.
Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
За їхніми словами, на зустрічі, зокрема, обговорювалися продажі російських алмазів за рублі або рупії.
Утім, для досягнення домовленості потрібна згода індійського уряду, яка в переговорах не брала участі, зазначає агентство.
Як пише Bloomberg, наразі через запроваджені проти «Алроси» обмеження повністю припинилися постачання дорогоцінного каміння з рф в індійське місто Сурат — світовий центр ограновування алмазів.
Індійські банки не можуть або не хочуть опрацьовувати платежі російських компаній, пояснює агентство. Перебої в постачаннях вже позначилися на ціні дорогоцінного каміння: минулого тижня почала зростати вартість дрібних алмазів, на яких спеціалізується «Алроса».

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За матеріалами: Економічна Правда
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