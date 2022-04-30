ЄС може відмовитися від російського урану – Politico — Finance.ua

ЄС може відмовитися від російського урану – Politico

Вчора 17:39 — Енергетика

ЄС може відмовитися від російського урану – Politico

росія стоїть перед загрозою введення санкцій у галузі атомної енергетики, оскільки Німеччина підтримує заборону на уран.

Про це пише Politico з посиланням на власні дипломатичні джерела в ЄС.

Німеччина, за даними видання, пообіцяла свою підтримку в питанні введення санкцій на імпорт урану з росії та інших галузей цивільної ядерної промисловості путіна у відповідь на його вторгнення в Україну.

«У середу посол Німеччини оголосив про нову позицію Берліна, сказавши, що вони не тільки почуваються ОК з нафтовими санкціями, але й активно підтримують поетапну відмову від нафти радше ніж просте обмеження ціни, а також згодні з забороною російського урану», — сказав один євродипломат.

Питання обговорювалося цього тижня під час зустрічі з послами ЄС та Єврокомісією. Ініціаторами виступили Польща та країни Балтії.

Такий крок може вплинути на постачання урану, який є паливом для блоків, побудованих раніше росією, а також на нові ядерні проєкти, якими керує російська дочірня компанія «Росатома» в Західній Європі, що базується в Парижі.

Той факт, що Німеччина, економічний центр ЄС, зараз приєдналася до такого ставлення, робить цей крок значно більш імовірним. Численні депутати Європарламенту також просили включити ядерну зброю в санкційний список ЄС.

Коли така заборона може бути запроваджена, невідомо. Для самих європейців цей крок не буде безболісним, адже 20% всього уранового імпорту припадає на росію що робить її другим за величиною постачальником в ЄС після Нігеру.

Найбільш залежними від російського урану є Чехія, Угорщина, Фінляндія, Болгарія, Румунія та Словаччина, адже АЕС у них будувала рф. Між цими п’ятьма країнами ЄС та американським постачальником Westinghouse вже велися переговори щодо виробництва замінного палива для цих російських реакторів.

Чутки про можливе ембарго вже призвело до зростання ціни на уран на світових ринках.

москва не отримує багато грошей на експорті ядерного палива, але припинення інфраструктурного бізнесу, який включає будівництво реакторів, завдасть серйозного фінансового удару військовій машині кремля, зазначає ЗМІ.

Європейська комісія наразі працює над пропозиціями щодо шостого пакету санкцій проти росії, включаючи, ймовірно, заходи щодо імпорту нафти. Очікується, що деталі будуть обговорені з країнами ЄС найближчими днями, оскільки європейські уряди намагаються посилити тиск на путіна, обмежуючи надходження від експорту енергоносіїв, які фінансують його вторгнення в Україну.

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